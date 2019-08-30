Общественники не нашли Сенцова ни в "Лефортово", ни в "Бутырке"

Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово".

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, чьи наблюдатели посетили оба столичных следственных изолятора.

Режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Накануне в СМИ появились сообщения, что он был этапирован из мест заключения в Москву, однако его адвокат заявил, что ему ничего не известно об этом.

В СМИ называли фамилию Сенцова в числе тех лиц, которыми Москва и Киев планируют обменяться.