В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка

На восьмимесячного младенца в Москве напала собака. Дог покусал ребенка в квартире родственников родителей, куда женщина с ребенком пришла в гости. Когда женщина отлучилась из комнаты, собака нанесла младенцу множественные телесные повреждения.

Пострадавший ребенок госпитализирован в больницу. Следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудили после нападения собаки на ребенка уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса России ("Причинение вреда здоровья по неосторожности"), сообщила представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства нападения пса не мальчика.

В конце июля в Стерлитамаке пес накинулся на ребенка на глазах его матери. Пострадавшую трехлетнюю девочку доставили в больницу с резаными и рваными ранами рук и ног. В конце мая в реанимацию в Ногинске попал двухлетний ребенок после нападения стаи бродячих собак.

Владельцев собак, выгуливающих их на улице без поводка и намордника, предлагается штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Или помещать под административный арест на 5-10 дней или наказывать обязательными работами на 30 часов.