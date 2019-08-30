Скончался известный бодибилдер, дважды "Мистер Олимпия и друг Шварценеггера

На 79-м году жизни скончался легендарный бодибилдер, двукратный обладатель титула "Мистер Олимпия" Франко Коломбо. О его смерти на своей страничке в Instagram сообщил Арнольд Шварценеггер.

Он отметил, что дружил с Франко на протяжении последних 54 лет и очень благодарен ему за все.

"Я люблю тебя, Франко. Я всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты дал мне, и блеск в твоих глазах, который никогда не исчезал. Ты был моим лучшим другом", — написал Шварценеггер.

Франко Коломбо родился в 1941 году в Италии, на острове Сардиния. В молодости занимался боксом и завоевал титул чемпиона Италии по боксу среди любителей. Уехав в Западную Германию, стал заниматься пауэрлиифтингом. В 1965 году он знакомится с Арнольдом Шварценеггером. Чуть позже они становятся лучшими друзьями, и Коломбо переходит в бодибилдинг, а затем переезжает за другом в США.

В 1976 году Франко Коломбо достигает заветной цели и становится "Мистером Олимпия". Однако буквально через день травмирует колено и на несколько лет покидает спорт. В бодибилдинг он вернулся лишь в 1981 году, после чего во второй раз завоевал титул "Мистера Олимпия".

По данным итальянских СМИ, трагическая смерть Коломбо произошла на одном из пляжей Сардинии — он утонул во время купания.