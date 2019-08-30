Вратарь сборной Швеции Ольсен будет играть за "Кальяри"

"Кальяри" арендовал у "Ромы" вратаря сборной Швеции Робина Ольсена. Арендное соглашение рассчитана на один год.

В пятницу клуб с Сардинии совершил две сделки. Сначала "Кальяри" арендовал у "Фиорентины" нападающего Джованни Симеоне. Затем островитяне заключили арендное соглашение с вратарем сборной Швеции и "Ромы" Робином Ольсеном. 29-летний голкипер проведет в "Кальяри" сезон 2019/20.

Робин Ольсен пришел в "Рому" год назад из "Копенгагена". На его счету 31 матч в составе сборной Швеции, в том числе и пять матчей на чемпионате мира 2018.