Семь владимирских медсестер передумали увольняться

Часть медсестер, заявивших об увольнении из больницы под Владимиром, намерены продолжить работу.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.

По ее словам, 30 августа глава департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев встретился с 7 из 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы, заявивших о своем намерении уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат.

После беседы с чиновником медицинские сестры отзовут заявления после возвращения им всех выплат.

26 августа после общего собрания больницы, на котором главный врач сообщил медперсоналу о сокращении на 50% стимулирующей части зарплаты, двенадцать медсестер, чья зарплата насчитывает 32-35 тысяч рублей в месяц, написали заявления об увольнении.