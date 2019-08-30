"Крылья Советов" и "Динамо" не забили ни одного мяча

Восьмой тур чемпионата России по футболу начался матчем в Самаре, где "Крылья Советов" принимали московское "Динамо". Встреча завершилась вничью 0:0.

"Динамо", в стартовом составе которого вышли Максимиллиан Филипп и Клинтон Н'Жие, с первых минут овладели преимуществом. У ворот Сергея Рыжикова было создано несколько опасных моментов, которые остались нереализованными. У хозяев был близок к успеху Александр Соболев, но удару лучшего бомбардира премьер-лиги не хватило точности.

Во втором тайме активнее играли хозяева. Но прекрасно проявил себя динамовский вратарь Игорь Лящук. У гостей мог забить Жоаозиньо, но с его ударом справился Рыжиков. В итоге матч закончился вничью 0:0.

"Динамо" набрало 9 очков и занимает 11 место. Следом расположились "Крылья Советов", у которых 7 очков.