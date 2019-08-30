Капитан "Ювентуса" получил серьезную травму

Защитник и капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини получил на тренировке серьезную травму колена. У 35-летнего футболиста выявлен разрыв крестообразной связки колена.

Теперь Кьеллини предстоят операция и длительное восстановление. В самом благоприятном случае Джорджо сможет выйти на поле не раньше весны. Таким образом, Кьеллини не сможет помочь туринцам в Лиге чемпионов, а сборной Италии – в отборочных матчах чемпионата Европы.

Джорджо Кьеллини не сможет сыграть в матчах Лиги чемпионов против "Локомотива". Первая встреча пройдет в Турине 22 октября, ответная – в Москве 6 ноября.