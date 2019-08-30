Серена Уильямс шагнула в четвертый круг US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Американка Серена Уильямс вышла в четвертый круг соревнований.

В матче четвертого круга посеянная под восьмым номером Серена Уильямс взяла верх над чешкой Каролиной Муховой 6:3, 6:2 за 1 час 14 минут. Следующей соперницей американки станет хорватка Петра Марич, нанесшая поражение Анастасии Севастовой из Латвии 6:4, 6:3. Продолжает борьбу на турнире вторая ракетка австралийка Эшли Барти победила гречанку Марию Саккари со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут. Чешка Каролина Плишкова нанесла поражение теннисистке из Туниса Онс Жабер со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 8 минут.

У мужчин продолжает борьбу швейцарец Роджер Федерер, победивший британца Дэниела Эванса со счетом 6:2, 6:2, 6:1. Федереру хватило для победы 1 часа и 19 минут. Завершил выступления японец Кей Нисикори, уступивший австралийцу Алексу Де Минауру со счетом 2:6, 4:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.