В Москве украдена сумка со 140 миллионами

Трое неизвестных вынесли 140 миллионов рублей из обменного пункта в Москве. Инцидент произошел на улице Братиславская.

Злоумышленники ворвались в обменник и, угрожая пистолетом, забрали сумку с деньгами, передает "Россия 24".

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция пытается их найти.