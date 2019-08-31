На МКАД произошло ДТП, пострадавших эвакуировали вертолетом

Экстренные службы Москвы сообщили об аварии на внешней стороне МКАД.

В результате столкновения двух машин пострадали как минимум три человека. Для эвакуации пострадавших была привлечен вертолет, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на 18 километре МКАД. На место происшествия оперативно прибыли две скорых, но на месте было принято решение вызвать санитарную авиацию.

Причины произошедшего устанавливаются.