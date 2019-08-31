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31 августа 201903:15

Язык без костей: стала известна причина увольнения личной помощницы Трампа

EPA

Газета Politico со ссылкой на двух неназванных лиц сообщила о причине увольнения личной помощницы президента США Дональда Трампа 28-летней Мадлен Вестерхаут.

Некоторое время назад Вестерхаут похвасталась, что у Дональда Трампа с нею отношения лучше, чем с Иванкой и Тиффани. Мадлен в разговоре упомянула, что глава администрации США не любит фотографироваться со "слишком полной" Тиффани. Кроме того, она в шутки или нет, но сказала, что Трамп временами не может отличить дочь Тиффани от других людей в толпе.

И дело даже не в том, что эти признания прозвучали. Проблема в том, кто это услышал. А произошло это на встрече с прессой в режиме не для печати, которую Вестерхаут и заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли провели за ужином с несколькими представителями прессы.

"Она выпила пару рюмок и разоткровенничалась с репортерами в нехарактерно неосмотрительной манере", — заявил источник.

Трамп, отвечая 30 августа на вопросы журналистов, фактически признался в увольнении Вестерхаут за разглашение подробностей личной жизни его семьи. Президент США дипломатично назвал ее высказывания "немного ранящими", передает ТАСС.

Последнее время поведение помощницы президента у многих вызывало недоумение у сотрудников аппарата Белого дома. Скорее всего, произошедшее стало последней каплей, после которой Вестерхаут пришлось подать заявление об уходе.

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