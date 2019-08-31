Скончалась актриса, сыгравшая в популярных сериалах "Мелроуз Плейс" и "Отчаянные домохозяйки"

После продолжительной болезни в возрасте 80 лет скончалась американская актриса Валери Харпер. Об этом печальном событии сообщила дочь актрисы Кристина Каччиотти. Последние годы Валери боролась с раком мозга.

Харпер много лет отдала театру, но однажды ее пригласили в комедийный сериал "Шоу Мэри Тайлер Мур"​​​. За роль второго плана в этом ситкоме она получила три премии "Эмми", сообщает РИА Новости. Продолжение сериала — "Рода" — принесло признание критиков, премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Российскому зрителю Валери Харпер хорошо известна своими ролями в популярных сериалах "До смерти красива", "Мелроуз Плейс" и "Отчаянные домохозяйки".