Годовалый малыш, пропавший в Башкирии, найден мертвым

Поисковый отряд "Лиза Алерт", добровольцы которого принимали участие в поисках годовалого мальчика, пропавшего в селе Исмаилово Республики Башкортостан, сообщили трагическую новость. Ребенок найден мертвым.

"Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным".

Пока никаких комментариев по этому поводу нет ни от правоохранительных органов, ни от добровольцев поискового отряда, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, ребенок пропал ночью 29 августа прямо из собственной комнаты, о чем сообщила мать мальчика.

К поискам малыша были привлечены полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры, а также кинологи и водолазы.

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка.