На выходные дни закрывается участок метро между станциями "Киевская" и Кунцевская"

Пресс-служба московского метрополитена сообщила, что в субботу, 31 августа, и воскресенье, 1 сентября, будет закрыт участок Филёвской линии метро между станциями "Киевская" и Кунцевская".

В обычном режиме этот участок возобновит работу в понедельник, 2 сентября, в 5.30 утра, передает РИА Новости.

Ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии​​​. На этот период станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 (будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская") и КМ2 (будет курсировать между станциями метро "Багратионовская" и "Фили"), которые будут работать с 5.00 утра до 2.00 ночи.