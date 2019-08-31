Скончался один из создателей "Черного плаща" и "Соника Супер-ежика" Гордон Брэссак

В Лос-Анджелесе на 69 году жизни скончался один из сценаристов популярных многосерийных мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный плащ", "Смурфики", "Соник Супер-ежик" Гордон Брэссак.

Вместе со своими коллегами он трижды становился лауреатом премии "Эмми" в разных номинациях.

"Мой отец любил смешить людей, и я очень рад, что его наследие продолжит жить в тех многих мультфильмах, что он написал и создал", — поделился в Instagram сын сценариста Джеймс Каллен Брэссак. Он посоветовал всем фанатам культовых мультфильмов 90-х вспомнить отца просмотром какого-нибудь веселого эпизода, например, из "Приключений мультяшек", передает РИА Новости.

Известно, что последние годы Гордон Брэссак болел.