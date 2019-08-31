Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности. Соответствующее заявление разместил Национальный центр США по слежению за ураганами в своем аккаунте вTwitter.

В настоящее время эпицентр циклона находится в 650 километрах от побережья США, его скорость составляет 215 километров в час, передает "Россия 24"/

Ранее президент США заявил, что решение об эвакуации части штата Флорида, вероятно, будет принято в воскресенье. Власти призывают жителей завершить приготовления к удару стихии к вечеру субботы. Именно тогда тропические штормовые ветра обрушатся на побережье.