Жесткая посадка Ан-2 в Якутии обернулась смертью двух человек

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что по факту авиакатастрофы самолета Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело.

В результате вынужденной посадки самолета 30 августа в тайге в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района два человека погибли, пятеро пострадали. Всего на борту находились семь человек. По некоторым данным, самолет принадлежал частному предпринимателю.

Пострадавшие были оперативно доставлены с медицинское учреждение. По данным регионального Минздрава, четверо пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, один отпущен домой.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), передает ТАСС.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.