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31 августа 201908:17

Даниил Медведев пробился в четвертый круг US Open

EPA

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает борьбу на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке. В третьем круге россиянин переиграл испанца Фелисиано Лопеса в четырех партиях со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4​​​.

Встреча получилась крайне упорной. Соперники провели на корте 3 часа 19 минут. В четвертом раунде US Open Медведев сразится с Домиником Кепфером из Германии.

Отметим, что ранее российский теннисист никогда не проходил дальше третьего раунда Открытого чемпионата США.

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