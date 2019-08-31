Футболист Икарди подал в суд на "Интер"

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди будет судиться со своим клубом. Он обратился в суд с требованием восстановить его права и заплатить ему 1,5 миллиона евро в качестве возмещения морального ущерба за отстранение 26-летнего футболиста от тренировок.

Об иске Икарди сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее стало известно, что новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте не рассчитывает на форварда в текущем сезоне.

Напомним, что Икарди играет за "Интер" с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за клуб, в которых забил 17 мячей. Действующее соглашение клуба с футболистом рассчитано до лета 2021 года.