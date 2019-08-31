Туман помешал работе столичных аэропортов, но не должен повлиять на МАКС

Из-за тумана в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано около 100 рейсов, еще три рейса отменены. По данным онлайн-табло аэропортов на 08:30, в Шереметьеве задержаны на вылет и прилет 36 рейсов, в Домодедове — 35, во Внукове — 26. Три рейса в Домодедове отменены.

Столичный главк МЧС России предупредил об утреннем тумане в московском регионе с ограничением видимости до 300-800 метров. Ожидается, что это не повлияет на программу демонстрационных полетов на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Пока в Жуковском пасмурно и стоит густой туман, а видимость не превышает 700 метров. По сообщению оргкомитета МАКСа, туман, согласно прогнозу, должен рассеяться как раз к 11 часам утра, когда должны начаться демонстрационные полеты. Их откроет в 10:55 выступление пилотажной группы "Первый полет", передает ТАСС.

Суббота 31 августа — предпоследний день работы МАКСа. По традиции, это самый посещаемый день авиасалона. Организаторы ожидают сегодня более 100 тысяч гостей.