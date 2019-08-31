Форвард "Крыльев Советов" Соболев может перейти в "Лечче"

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром текущего чемпионата России по футболу, может оказаться в итальянском клубе "Лечче". Детали возможного соглашения не разглашаются.

По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Соболев в восьми матчах российского первенства забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.