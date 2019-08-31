Пассажиры экстренно севших в аэропорту Волгограда трех самолетов вылетели в пункты назначения

Два самолета, выполнявшие рейсы из Баку и Грозного в Москву и совершившие экстренную посадку в волгоградском аэропорту, вылетели в пункты назначения — Шереметьево и Внуково, сообщает "Интерфакс". Третий самолет продолжил полет после оказания помощи пассажирке.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу аэропорт принял три самолета, запросивших экстренную посадку. Один борт вынужденно сел из-за технической неисправности (по предварительной версии, из-за отказа гидросистемы), еще два — из-за плохого самочувствия пассажиров, уточняет пресс-служба администрации Волгоградской области.

Пассажиров из Баку и Грозного доставят в Москву резервные борты. 62-летний гражданин Германии снят с бакинского рейса и доставлен в волгоградскую больницу. Третий рейс, следовавший по маршруту "Симферополь — Красноярск", продолжил полет после оказания помощи 35-летней пассажирке, которой стало плохо во время полета.