Латвийский министр ответил на несбывшиеся надежды российского МИДа

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал твит МИД России о так и не сбывшихся надеждах на то, что после обретения национальной независимости в начале 90-х годов балтийские советские республики смогут стать современными, демократическими и правовыми государствами. По мнению Ринкевича, балтийских советских республик никогда не существовало — были государства Балтии, оккупированные Советским Союзом.

❗In the early 90s the Baltic nations gained their national independence.This event raised hopes & aspirations the Baltic Soviet Republics would turn into modern democratic & rule-of-law states, which, unfortunately, never came true. 📗Read the full text🔗https://t.co/aA90iu05sQ pic.twitter.com/xtOsMRDT9M — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 27, 2019

Они, заявил Ринкевич, вновь обрели независимость и сейчас являются современными, демократическими и правовыми государствами. "Есть ложь, есть большая ложь и есть твиты Министерства иностранных дел России", — добавил он.

Ранее в этом месяце латвийский министр, также в "Твиттере", вступил в перепалку с представителями посольства России в Латвии, напоминает EurAsia Daily. Тогда российские дипломаты и глава латвийского МИД обменялись мнениями о действиях правоохранителей в отношении участников несанкционированных митингов в Москве и о типичных действиях полиции в ходе подобных акций в других европейских странах.