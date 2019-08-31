Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником — Днем независимости. В тексте приветственной телеграммы, размещенной на сайте Кремля, говорится, что динамично развивающиеся отношения между Россией и Киргизией основаны на традициях дружбы. Также российский лидер выразил уверенность в том, что партнерские отношения продолжат укрепляться в интересах наших народов.

Свои поздравления с Днем независимости Кыргызстана направил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поздравляя главу киргизского правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева, глава российского кабмина отметил укрепляющееся сотрудничество в различных сферах, а также оценил новые возможности интеграции в рамках ЕврАзЭС.

Киргизская Республика отмечает День независимости 31 августа. В этот день в 1991 году было принято постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан".