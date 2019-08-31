Пушков посоветовал Пристайко научиться читать соглашения

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал новому украинскому министру иностранных дел Вадиму Пристайко читать соглашения о перемирии на Донбассе с начала, а не с конца, как это делал его предшественник Климкин. Комментируя высказывание Пристайко о мире на Донбассе, который должен наступить через полгода, Пушков в своем Twitter рекомендовал главе украинского МИДа сначала выполнить первые пункты Минских соглашений. В частности — прекратить обстрел территорий и вывести тяжелое вооружение.