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31 августа 201911:51

Пушков посоветовал Пристайко научиться читать соглашения

Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал новому украинскому министру иностранных дел Вадиму Пристайко читать соглашения о перемирии на Донбассе с начала, а не с конца, как это делал его предшественник Климкин. Комментируя высказывание Пристайко о мире на Донбассе, который должен наступить через полгода, Пушков в своем Twitter рекомендовал главе украинского МИДа сначала выполнить первые пункты Минских соглашений. В частности — прекратить обстрел территорий и вывести тяжелое вооружение.

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