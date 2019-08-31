В Казани вручили премии "Главные герои"

В столице Татарстана состоялась церемония вручения ежегодной национальной детской премии "Главные герои", сообщает телеканал "Россия 24". Ее присуждают создателям детских игровых и анимационных фильмов, сериалов и телепередач. Призеров в 13 номинациях с помощью общероссийского голосования выбирали дети. Так, в финале за звание главной детской ведущей боролись Оксана Федорова, Ольга Шелест и Тутта Ларсен. А в номинации "Лучший российский мультфильм" представлены "Три богатыря и наследница престола", "Принцесса и дракон" и "Смешарики. Дежавю".

Цель проекта — определить предпочтения самых юных телезрителей и найти лучшие варианты как российского, так зарубежного производства. Церемония награждения прошла в городском цирке Казани. Имена победителей будут объявлены 1 сентября в эфире телеканала "Карусель". В честь праздника телеканал приготовил сюрприз детям — на различных площадках города прошли мероприятия с участием звезд российского телевидения, сказочных героев и персонажей телевизионных шоу.