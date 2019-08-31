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31 августа 201912:08

Утверждена обновленная Стратегия развития морской деятельности России

Юрий Смитюк/ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением от 30 августа утвердил новую редакцию Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года. Документ опубликован на сайте правительства.

Стратегия развития морской деятельности России до 2030 года направлена на обеспечение национальных интересов РФ в Мировом океане, формирование и реализацию эффективной социально-экономической политики РФ в области морской деятельности.

Прежняя редакция Стратегии была утверждена распоряжением правительства от 8 декабря 2010 года. После утверждения президентом России в июле 2015 года Морской доктрины РФ было принято решение о разработке новой редакции Стратегии.

В ней определены приоритеты, цели и задачи морской деятельности России на долгосрочный период с учетом современной политической и социально-экономической ситуации в стране и мире, уточнены прогнозные значения ее целевых показателей на каждом этапе реализации.

Реализация целей и задач национальной морской политики, определенных новой редакцией Стратегии, должна позволить к 2030 году укрепить позиции России в ряду ведущих морских держав и добиться устойчивого развития основных направлений морской деятельности страны.

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