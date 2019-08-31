В Москве задержаны тренеры личностного роста, собиравшие компромат на клиентов

Двух тренеров личностного роста задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Коучеры зарабатывали на курсах по собственной методологии — собирали компромат на клиентов, а потом требовали с них деньги за молчание.

Но система дала сбой: одна из клиенток обратилась в полицию, передает телеканал "Россия 24". Провели обыск, у двух, как выяснилось, безработных, нашли 15 миллионов рублей, кредитные карты и информацию о клиентах с указанием цены за сохранение тайны.