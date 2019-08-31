Гапонцев и американский Минфин достигли соглашения

Бизнесмен российского происхождения Валентин Гапонцев достиг соглашения с Министерством финансов США, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее предприниматель подал в суд на американский орган исполнительной власти за включение его в список крупных российских бизнесменов. По мнению Гапонцева, его включили в документ без проведения какого-либо расследования. Фактически, просто перепечатав перечень крупных российских предпринимателей издания "Фобс" за 2017 год. В своем иске к Минфину Гапонцев указал, что начал терять бизнес-контракты после включения его в этот список. Теперь стороны достигли принципиального соглашения, которое позволит урегулировать иск в досудебном порядке.

Валентин Гапонцев — советский и российский физик и предприниматель, ведущий специалист в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Лауреат Госпремии Российской Федерации за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи (2010 г.). Председатель совета директоров и управляющий директор международной корпорации IPG Photonics (Оксфорд, Массачусетс), основанной в 1998 году. Сейчас компания контролирует 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности.

Журнал "Форбс" оценивает состояние Гапонцева в $2 миллиарда долларов. В рейтинге журнала за 2019 год Гапонцев занял четвертую строчку в рейтинге богатейших семей России.