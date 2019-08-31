Пешехода разорвало на части после ДТП с пьяным водителем, убегавшим от полиции

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии, произошедшей ранним утром в субботу, 31 августа, на улице Советской в Бийске.

Как сообщают местные СМИ, водитель автомобиля Toyota Corona Premium отказался выполнить требование инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться от полиции.

В ходе завязавшейся погони он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и снес девушку-пешехода, собиравшуюся пересечь проезжую часть по "зебре ". Удар был такой силы, что пострадавшую разорвало пополам. Правоохранители устанавливают личность погибшей.

После этого автомобиль врезался в бетонную мачту освещения, повалив ее.

Виновник аварии и его пассажир получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Известно, что мужчина 1988 года рождения, находившийся за рулем Toyota, был в состоянии опьянения.