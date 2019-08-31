Памятник Захарченко открыли в Донецке

В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник. Он установлен в центре Донецка на Аллее героев, в церемонии открытия принимали участие делегации из Луганска, России, Абхазии, Южной Осетии, а также родители и вдова Захарченко.

Нынешний глава ДНР Денис Пушилин, открывая памятник, назвал Захарченко истинным сыном Донбасса и отметил, что вера, которую он вселял в окружавших его людей, жива до сих пор.

Александр Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. Он погиб год назад в результате взрыва.