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Убит глава ДНР Александр Захарченко 16 минут назад

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31 августа 201913:05

Памятник Захарченко открыли в Донецке

twitter.com

В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник. Он установлен в центре Донецка на Аллее героев, в церемонии открытия принимали участие делегации из Луганска, России, Абхазии, Южной Осетии, а также родители и вдова Захарченко.

Нынешний глава ДНР Денис Пушилин, открывая памятник, назвал Захарченко истинным сыном Донбасса и отметил, что вера, которую он вселял в окружавших его людей, жива до сих пор.

Александр Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. Он погиб год назад в результате взрыва.

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