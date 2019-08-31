Туман рассеивается: полеты на МАКСе начались с задержкой

Демонстрационные полеты в предпоследний день авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском начались с полуторачасовой задержкой из-за тумана. Открыл программу 10-минутный показательный полет самолета Sukhoi SuperJet 100 с новыми законцовками крыла.

Самолет выполнил полет в корпоративной ливрее "Гражданских самолетов Сухого", передает ТАСС. После него в небо поднялся один из первых советских реактивных истребителей — МиГ-15.

Столичный главк МЧС России ранее предупредил об утреннем тумане в московском регионе с ограничением видимости до 300-800 метров. Ожидалось, что это не повлияет на программу демонстрационных полетов на МАКСе, однако в итоге они были перенесены по погодным условиям.

Туман постепенно рассеивается, демонстрационные полеты проходят не по предварительному расписанию, а по возможности выполняющих их самолетов и экипажей. Ожидается, что как только позволит видимость, в небе Жуковского выступят и пилотажные группы, а также летчики-испытатели на новейших самолетах.

Суббота 31 августа — предпоследний день работы МАКСа. По традиции, это самый посещаемый день авиасалона. Организаторы ожидают сегодня более 100 тысяч гостей.

Людей на поле аэродрома уже собралось так много, что местами проход невозможен. Многие зрители расположились на траве перед взлетно-посадочной полосой.