Взрыв на индийском химзаводе: возросло число погибших и раненых

Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром на химическом заводе в Индии, возросло до 12, сообщает Asian News International со ссылкой на информацию, полученную от местной полиции.

Ранее сообщалось, что на химзаводе на западе Индии произошел взрыв, во время которого погибли шесть человек и пострадали 43. Сейчас число погибших возросло до 12. Еще 58 человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в больницы, где им оказывается необходимая помощь. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 500 тысяч рупий в качестве компенсации.

По предварительным данным, взорвались несколько баллонов с химвеществом, после чего предприятие охватил мощный пожар. На момент случившегося на заводе находились около 100 человек. О судьбе многих из них по-прежнему ничего не известно. В районе инцидента продолжается спасательная операция.