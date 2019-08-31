Полицейские опубликовали трогательное видео воссоединения медвежьей семьи

В минувший вторник, 27 августа, полицейские из калифорнийского округа Плейсер способствовали счастливому воссоединению семейства медведей.

Все началось с того, что в офис шерифа позвонил сотрудник отеля и сообщил о медвежонке, застрявшем в мусорном баке.

Стражи порядка, прибывшие на место, обнаружили маму и брата, или сестру, попавшего в беду малыша. Судя по кадрам, животные пытались самостоятельно открыть контейнер, но их усилия не привели к успеху.

Правоохранители отогнали взволнованных родственников и вызволили медвежонка, благополучно вернувшегося в семью.