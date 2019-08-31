Российские баскетболисты стартовали на Кубке мира с победы над Нигерией

В Китае стартовал Кубок мира-2019 по баскетболу среди мужских команд. Сборная России в стартовой игре турнира оказалась сильнее нигерийцев со счетом 82:77.

Встреча для подопечных Сергея Базаревича сложилась крайне непросто. Лишь в первой четверти россияне достаточно уверенно обыграли соперника со счетом 18:13. После этого у нашей команды начались сложности.

Вторая четверть завершилась вничью – 22:22. А вот третья осталась за сборной Нигерии – 23:18. Лишь в заключительном отрезке игры россияне сломили сопротивление соперника.

Следующую встречу на турнире сборная России проведет 2 сентября. Соперником россиян станет Южная Корея.