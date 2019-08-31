570 тысяч долларов: мошенники прикрывались именем Зеленского

Украинское Госбюро расследований задержало четверых мошенников, требовавших от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" 570 тысяч долларов США за содействие в его назначении на руководящую должность в государственном концерне "Укроборонпром". Аферисты представлялись доверенными лицами Владимира Зеленского, занимающими руководящие должности в офисе украинского президента.

Сотрудники Госбюро расследований задержали мошенников совместно с военной прокуратурой во время передачи части денег в размере 250 тысяч долларов, передает ТАСС. Задержание произошло в Киеве в одном из зданий напротив офиса президента.

Действия задержанных квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах. Предусмотренное за это наказание — от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее своим указом уволил генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина, назначив на этот пост бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.