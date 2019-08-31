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31 августа 201914:06

Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

Михаил Метцель/ТАСС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация военных планов США в космосе может сделать ядерное разоружение практически невозможным.

Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей ареной военных действий, Ульянов написал в Twitter что такие планы ведут к возобновлению гонки вооружений.

Ранее Трамп заявил о функциях, которые будут возложены на Космическое командование Вооруженных сил США. Оно будет играть ключевую роль в защите американских спутников от нападений, а также поможет уничтожить ракеты, запущенный в сторону США. Он отметил, что для этого, в частности, требуется разработка новейших и уникальных военных технологий.

 

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