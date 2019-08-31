Вышинский: пыток не было, обмена не будет

Главный редактор РИА Новости Кирилл Вышинский рассказал, что во время заключения на Украине не подвергался физическому насилию, его не пытали, на теле нет ни синяков, ни травм. Но находиться в тюрьме для человека невиновного психологически очень тяжело.

Вышинского, обвиняемого в госизмене, освободили 28 августа. Он не собирается ни на кого обмениваться, потому что будет доказывать свою невиновность в суде.

Слухи об обмене появились приблизительно через 2,5 часа после начала обысков в его квартире. Сам Вышинский, как он рассказал в эфире телеканала НТВ, ни на какой обмен согласия не давал, тем более после освобождения это не имеет смысла.

Но сейчас журналист, несмотря на желание приехать в Москву, увидеть семью, вынужден оставаться в Киеве из-за ряда проблем, накопившихся за время его заключения. Кроме того, он должен приходить в суд по первому вызову.

Вышинский был задержан СБ Украины 15 мая 2018 года. Журналист обвиняется в государственной измене и незаконном обороте оружия, наказание по этим статьям — до 15 лет тюрьмы.

По решению суда его выпустили, Вышинский подписал обязательство являться по требованию в суд, не общаться свидетелями по уголовному делу, информировать суд об изменении места своего жительства и работы. Паспорт его пока находится в прокуратуре, защита собирается ходатайствовать о возвращении документа.