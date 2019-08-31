Глава МИД КНДР не поедет на Генассамблею ООН

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо не будет принимать участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре. Вместо него на мероприятие отправится представитель Северной Кореи при этой международной организации.

В прошлом году глава МИД КНДР выступил на сессии Генассамблеи ООН с речью, в которой призвал отменить санкции против своей страны, а также провел ряд двусторонних встреч.

В нынешнем году отсутствие Ли Ён Хо в Нью-Йорке означает, что встречи с высокопоставленными чиновниками, в первую очередь США, не состоятся, что могло бы послужить продвижению процесса возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, отмечает РИА Новости.