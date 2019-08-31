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31 августа 201914:23

Голикова о массовом увольнении хирургов: все вопросы урегулированы

Станислав Красильников/ТАСС

Все вопросы, возникшие в Нижнем Тагиле Свердловской области, где массово уволились хирурги, урегулированы. Ситуация разрешена, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая в правительстве среди прочего вопросы госполитики в сфере здравоохранения и социального развития.

Ранее все хирурги двух больниц Нижнего Тагила — Центральной городской больницы номер 1 и Демидовской больницы — написали заявления об увольнении. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.

В четверг, 29 августа, сообщалось, что в этих двух больницах пройдет масштабная финансовая проверка, на время которой главврачи медучреждений отстранены от работы. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также сообщила, что все написавшие заявления об увольнении хирурги согласились продолжить работу, передает РИА Новости.


Накануне сообщалось, что во Владимирской области написали заявления на увольнение сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы. Это произошло после того, как главврач больницы Александр Обидин сократил им стимулирующие выплаты из-за "перевыполнения дорожной карты по заработной плате".

Если медсестры не заберут заявления, то 10 сентября станет для них последним рабочим днем. Главврач Александровской больницы обещает уговорить медсестер остаться и запланировал на 2 сентября собрание с участием старшей медсестры, чтобы разъяснить ситуацию.

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