Девочка из развалившегося самолета помещена в реанимацию

Девочка, пострадавшая во время крушения частного самолета в Подмосковье, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что в Клинском районе Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Сигма", принадлежащий местному предпринимателю Дмитрию Радюхину. Самолетом управлял сам Радюхин. Причины падения самолета пока неизвестны. От удара о землю он развалился на части и восстановлению не подлежит. Пилот погиб на месте, его пассажирка — предположительно, 12-летняя дочь, выжила и доставлена в реанимационное отделение Клинской горбольницы.