Путин приедет к пожаловавшемуся на "наезды" Кадырову

Российский лидер Владимир Путин собирается приехать в Чечню в конце года, о чем он сказал на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Кадыров пожаловался, что на него "наезжают" старейшины и ученые, не его ли это вина, что президент в Чечню не едет. И напомнил, что Путин уже приезжал, когда в регионе были серьезные проблемы. Но сейчас у них другая жизнь, экономическая ситуация, несмотря на давление со стороны Запада, хорошая, социальные вопросы решаются.

Российский президент в ответ похвалил Кадырова за его вклад в развитие республики и отметил, что с удовольствием посмотрит на экономический подъем в Чечне, передает "Интерфакс".

Также Кадыров сообщил президенту о решении проблемы безработицы в ближайшее время. Она уже снизилась до 8%. А в ближайшее время будут реализованы 628 проектов на 228 миллиардов рублей. Это позволит создать еще 20 тысяч рабочих мест. Все в порядке и с рождаемостью – здесь самые высокие показатели по стране. К приему детей все школы готовы, и более 33 тысяч детей уже сейчас пойдут первый раз в первый класс.

А еще Глава Чечни поблагодарил президента за поздравление в честь открытия самой крупной в Европе мечети "Гордость мусульман" в чеченском городе Шали – по его слова, самой красивой в мире. Путин же считает, что самая красивая находится в Санкт-Петербурге, и Кадыров с ним спорить не стал, передает РИА Новости.