Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Бельгии

На автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась третья свободная тренировка Гран-при Бельгии. Лучшее время показал пилот Ferrari Шарль Леклер. Его напарник Себастьян Феттель стал вторым. Тройку лучших замкнул Валттери Боттас из Mercedes.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 17-й результат. Его новый партнер по команде Пьер Гасли замкнул десятку лучших.

Отметим, что лидер текущего чемпионата "Формулы-1" Льюис Хэмилтон во время третьей практики попал в аварию и разбил свой болид. Квалификация Гран-при Бельгии состоится 31 августа в 16:00 по московскому времени.