Тренер сборной России Базаревич: в игре с Нигерией проявили характер

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич похвалил команду за победу над нигерийцами в стартовой игре Кубка мира-2019, который проходит в Китае. Кроме того, наставник россиян признался, что его подопечные ошибались из-за нехватки опыта.

"У Нигерии очень хорошая команда, нам местами не хватало опыта, мы делали ошибки. Но я рад, что мы проявили характер и добились нужного результата", – цитирует Базаревича ТАСС.

Напомним, что ранее сборная России победила команду Нигерии со счетом 82:77 в стартовой игре Кубка мира по баскетболу.