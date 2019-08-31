Дуда и Зеленский поговорили о России

Президенты Украины и Польши обсудили ситуацию в Донбассе и вопрос об усилении санкционного давления на Россию. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

По словам Зеленского, президенты двух стран скоординировали совместные шаги для прекращения войны в Донбассе.

"Наша позиция: без выполнения Минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", — подчеркнул глава украинского государства, слова которого приводит ТАСС.

Со своей стороны, Дуда выступил за сохранение введенных в отношении России санкций. По его убеждению, это самый мирный способ "заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается".

Глава Польши также заверил украинского лидера в своей поддержке в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дуды и Зеленский, кроме того, обсудили вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.