Одесская полиция уберегла гей-парад

Украинская полиция справилась с задачей защитить гей-парад, прошедший в Одессе. Шествие в поддержку нетрадиционной сексуальной ориентации "Одесса-Прайд 2019" прошел в третьем по величине украинском городе в субботу.

Как сообщает местная полиция, во время марша предпринимались попытки некоторых агрессивно настроенных граждан провоцировать участников шествия. Они выкрикивали оскорбления в их адрес и вызывали на открытый конфликт. Однако столкновений удалось избежать. В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее аналогичное шествие в поддержку ЛГБТ-сообществ прошло в Киеве.