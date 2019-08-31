Удары вилкой в грудь: двухлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии

Двухлетнюю девочку с многочисленными колото-резаными ранами груди госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Ульяновской области.

По данным следствия, 30 августа в поселке Мулловка пьяный сожитель матери несколько раз ударил малышку вилкой в грудь. Раненого ребенка обнаружил участковый. Мужчину задержали.

Известно, что семья девочки стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительский обязанностей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Ульяновской области.