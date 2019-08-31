Обстрелы мирных кварталов: уничтожены два беспилотника ВСУ

Два беспилотника, принадлежащих Вооруженным силам Украины, уничтожили силы Донецкой народной республики. Как сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, эти средства разведки корректировали огонь по жилым кварталам республики.

Представитель ДНР также отметил увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков на горловском направлении. Так, по его словам, только этим утром по Горловке было выпущено около 30 мин.

Айгистов сообщил, что ВСУ в последнее время более активно применяют беспилотники, что связано с приказом украинского генштаба "о дополнительном материальном стимулировании за уничтожение техники, а также убийство или ранение военнослужащих", что необходимо подкреплять видеозаписями с беспилотников.

"Распространением такого рода указаний командование вооруженных формирований Украины умышленно провоцирует своих боевиков на открытие огня и нарушение действующих договоренностей", — приводит словам Айгистова РИА Новости.

Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил в пятницу, что в тот день над городом на низкой высоте работал беспилотник и целенаправленно сбрасывал самодельные мины на территорию поселка Гольма.