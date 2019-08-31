Лечение, эксгумация, СП-2: встреча Дуды с Зеленским

На встрече с Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда попросил украинского коллегу снять запрет на эксгумацию польских жертв Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). В Варшаве, по словам Дуды, очень хотят "нормализации отношений между людьми", а для этого нужно, чтобы каждый убитый "получил имя и фамилию", а также надгробие.

Для этого необходима возможность вести работы по эксгумации останков — Дуда попросил Зеленского отменить мораторий на них, введенный прежними властями Украины. Зеленский заявил, что готов разблокировать получение поляками разрешения на проведение поисковых работ на Украине, передает ТАСС. По его словам, он предлагает сотрудничать и установить на границе совместный мемориал примирения. В свою очередь, польская сторона, по словам Зеленского, готова разблокировать обустройство украинских мест памяти в Польше.

Дуда также предложил Зеленскому помощь в лечении украинских военных, пострадавших в Донбассе — по его словам, у поляков "хорошая военная система здравоохранения". Также, по его словам, в Варшаве надеются на развитие экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности, торгового обмена с Украиной, выступают за сближение Киева с Евросоюзом и НАТО, а также за диверсификацию источников энергоснабжения.

В последнем вопросе, по словам Зеленского, должно помочь "энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина". Проект же газопровода "Северный поток 2" Зеленский назвал неприемлемым и несущим в себе угрозы для всей Европы, отметив, что здесь Украина "говорит с Польшей единым голосом".

Польский президент пожелал Зеленскому повышения уровня жизни в его стране и приближения Украины к стандартам ЕС с точки зрения "качества демократии, судебной системы и других параметров".

Обсудили два президента и санкции Евросоюза против России: они, по словам Зеленского, без выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины могут пересматриваться только в сторону усиления. Зеленский назвал это совместной позицией Украины и Польши, передает "Интерфакс".

По словам украинского президента, ему удалось очень откровенно обсудить с Дудой существующую историческую и уже современную проблематику, передает РИА Новости. Между Киевом и Варшавой, уверен Зеленский, нет вопросов, которые стороны не смогли бы решить через диалог и понимание.