"Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь

Фрегат "Адмирал Григорович" выполнил ряд корабельных учений, в том числе с участием палубной авиации в Атлантическом океане и в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ и вернулся в порт приписки Севастополь.

Экипаж корабля встречали на берегу родные и близкие, руководство Черноморского флота РФ. Командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов вручил государственные награды и ведомственные медали министерства обороны за заслуги в укреплении обороноспособности

"Адмирал Григорович" — головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии развивают скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение порядка 4000 тонн, могут находиться в автономном плавании до 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе — около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.